Ele não é de comparar mas...“No ano passado tinhamos os mesmos 13 pontos, 11 golos marcados e 4 sofridos. Este ano, 12 marcados contra 3”

O treinador do Benfica reforçou hoje a ideia de que “os campeonatos não são fáceis” e desdramatizou o facto de os 'encarnados' já terem cedido pontos na I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, que fazia a antevisão à visita ao Boavista, no sábado, da sexta jornada, lembrou o percurso dos tetracampeões nacionais nos dois últimos anos e considerou que a principal competição nacional será disputada até ao fim.

"Já ganhámos uma Supertaça e tivemos jogos difíceis que também foram ganhos. Eu não sou de comparações com o passado, mas, no ano passado, por esta altura, tínhamos os mesmos 13 pontos, tínhamos 11 golos marcados e quatro sofridos, enquanto agora temos 12 marcados e três sofridos. Nunca disse que os campeonatos são fáceis. Há dois anos disputámos o campeonato até à última jornada com o Sporting e, no ano passado, passou-se o mesmo, mas com o FC Porto. Este ano alguém imagina que seja diferente?", questionou.