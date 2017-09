O voo de Lisandro... para fora do onze do Benfica

Depois de exibições pouco conseguidas de Lisandro Lopez nos últimos encontros, nomeadamente na derrota com o CSKA a meio da semana, o argentino está fora dos eleitos para o encontro desta tarde com o Boavista. Lisandro nem sequer está no banco de suplentes, pelo que um problema físico poderá estar na origem desta ausência. Para o lugar do sul-americano entra o jovem português Rúben Dias, que fará assim dupla de centrais com Luisão.

De resto, e com Fejsa ainda lesionado, Filipe Augusto continua a ser aposta para a posição 6.

Assim, o Benfica vai entrar em campo com: Bruno Varela; André Almeida, Luisão, Rúben Dias e Grimaldo; Filipe Augusto, Pizzi, Salvio e Zivkovic; Jonas e Seferovic.

Acompanhe aqui, na Tribuna, as incidências do Boavista-Boavista.