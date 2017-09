Do último onze, sobram três: há muitas mudanças no Benfica para a estreia na Taça da Liga

Não que seja estranho os treinadores mudarem meia equipa nos jogos da Taça da Liga. Mas Rui Vitória mexeu bem mais que metade: do último onze, frente ao Boavista, ‘salvam-se’ três jogadores: Ruben Dias, André Almeida e Filipe Augusto.

De resto, para o encontro com o Sp. Braga, Rui Vitória envia desde logo para a titularidade o croata Krovinovic, lesionado no arranque da temporada, num onze em que estará também Júlio César na vez de Bruno Varela. Jardel está de regresso após lesão, enquanto Fejsa está no banco.

Gabriel Barbosa tem também esta noite a primeira oportunidade de ser titular, num ataque em que a referência principal na frente será Raul Jiménez.

Assim, o Benfica vai entrar em campo com: Júlio César; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Eliseu; Samaris, Filipe Augusto, Krovinovic; Rafa, Gabriel Barbosa e Raúl Jiménez.

Acompanhe o Benfica-Sp. Braga aqui na Tribuna.