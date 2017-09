Jiménez: “Contra o Benfica jogam sempre como se fosse o último jogo das suas vidas”

“Contra o Benfica jogam sempre com tudo, como se fosse o último jogo das suas vidas”. Foram estas as palavras de Raul Jiménez, quando questionado sobre o facto de o Benfica não vencer há três jogos.

Em declarações à RTP, após o jogo contra o Sp. Braga (1-1), Jiménez disse que a sua equipa fez uma primeira parte “boa”, embora na segunda parte se tenha revelado mais “insegura”.

O jogador do Benfica, que começou por “mandar saudações ao México”, por causa do sismo que matou mais de 200 pessoas no país, disse ainda que o que importa, agora, “é seguir em frente, para conseguir os resultados a favor, como queremos”. “Temos de fazer o possível para mudar estes resultados e voltar às vitórias. Somos uma equipa com muita qualidade e sabemos o que podemos fazer”, acrescentou.