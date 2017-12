A “mágoa muito grande” e “as bruxas” de Rui Vitória

“Fica uma mágoa muito grande”, disse Rui Vitória a propósito da eliminação do Benfica da Taça de Portugal. Esta quarta-feira à noite, após a derrota por 3-2 frente ao Rio Ave, o treinador encarnado referiu que “houve uma certa infelicidade” na partida.

“Foi um belíssimo jogo de futebol. Na primeira parte já deveríamos estar na frente do marcador”, defendeu Vitória em declarações à Sport TV. “Para haver golos [do adversário] têm de existir erros e nós cometemos dois lapso”, acrescentou.

O treinador sublinhou ainda que quando o Benfica chegou ao prolongamento a equipa já estava “completamente descaracterizada”, a jogar com três avançados e com menos um elemento. No entanto, defendeu em seguida, que “isso não é desculpa” para o resultado. “Não acreditamos em bruxas mas que elas existem, existem”, disse.

Para Rui Vitória, tendo em conta o que foi feito no jogo desta noite, se o Benfica tivesse ganho, seria um “justo vencedor”. “Fomos superiores. Queríamos passar e fizemos por ganhar”, insistiu.

“Os meus jogadores são campeões no verdadeiro sentido da palavra. Agora temos de ir à procura da próxima vitória”, concluiu o técnico encarnado.