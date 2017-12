Krovinovic em bom português: “Pá, nós fizemos um grande jogo nos 120 minutos, mas o Rio Ave também”

Um jogo difícil

“Foi um jogo muito difícil. Já sabíamos que o Rio Ave era um bom adversário. Fizemos um grande jogo na primeira parte. Eles entraram melhor na segunda e marcaram dois golos seguidos. Voltámos, fomos para prolongamento, demos tudo mas acabou por ganhar o Rio Ave. Pá, nós nos 120 minutos fizemos um grande jogo, mas o Rio Ave também. Foi um jogo muito intenso, fisicamente estamos cansados.

O futuro

“Perdemos a Taça de Portugal, temos de nos focar no campeonato e Taça da Liga que ainda faltam. Vamos por aí. Isto faz parte do futebol. Perdemos duas competições, mas vamos pensar no próximo jogo”