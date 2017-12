Pedro Guerra em exclusivo: “Acho que nunca prejudiquei o Benfica. Sou vítima de uma cabala miserável montada pelo Porto”

Numa entrevista concedida ao Expresso, o polémico comentador televisivo Pedro Guerra aborda os temas e as personagens e as informações que o “caso dos e-mails” trouxe à tona.

Diz que age segundo os interesses do clube do coração, rejeita ser cúmplice de tráficos influência e ataca quem o ataca, além de garantir ter uma relação de respeito com Nuno Cabral e com Adão Mendes, e que nunca lhe passou pela cabeça deixar o programa “Prolongamento”. “Posso arrepender-me de algumas coisas que digo, mas nunca falto ao respeito”, diz Pedro Guerra.

Para ler na próxima edição do jornal Expresso.