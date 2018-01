Rui Vitória: "Vou ficar atento às carreiras estes dois árbitros, para ver como decidem no futuro em situações semelhantes"

Resultado injusto

“É um resultado tremendamente injusto pelo desenrolar da partida, pela exibição que fizemos. Fizemos um grande jogo, estivemos sempre à procura do golo. O Sporting teve muito poucas situações de ataque. O Krovi falou aqui de massacre, eu não gosto de utilizar essas expressões, mas a nossa 2.ª parte foi muito forte. Esta forma que demonstramos é um sinal muito positivo, frente a um adversário direto”

Arbitragem

“Marcaram um penálti quase a acabar, um dos muitos que houve. Vou ficar atento às carreiras destes dois árbitros, do Hugo Miguel e do Tiago Martins, para ver o que fazem em situações semelhantes no futuro. É bom esclarecer todos os tipos de intervenção do VAR”

Apoio da Luz

“Quero agradecer o apoio dos Benfiquistas. Já o tinha dito na antevisão e de facto a onda do Benfica, quando cresce, é difícil de parar. Esta noite sentimos isso, sentimos que aquilo que fizemos as pessoas gostaram e era suficiente para vencer. Agora temos 18 batalhas e vamos disputar o campeonato até ao limite. Podem contar connosco”