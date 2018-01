Rui Vitória: “O João vê coisas onde os outros não vêem”

Terreno complicado

“Entrámos fortes, a saber claramente que queríamos mandar no jogo e ir para cima do adversário. Foi uma exibição categórica, frente a uma grande equipa. Quero deixar aqui uma palavra de apreço ao Moreirense, mas nós fomos uma equipa muito boa, que criou muitas oportunidades de golo.”

Moreirense

“O Moreirense sabia muito bem onde nos podia ferir e estava à espera de um erro nosso. Durante 5 ou 10 minutos as coisas foram equilibradas, mas nós fomos, de facto, uma equipa muito forte, tivemos dinâmicas muito boas.”

Campeonato

“Estamos na luta, como sempre dissemos, agora temos de encarar o campeonato jogo a jogo e dedicar a cada um deles a nossa força e intensidade. O objetivo é preparar já o próximo, balanços é mais para o final. Mas vamos lutar por este campeonato até ao final”.

Os putos

“O João [Carvalho] entrou para equilibrar a equipa mais por fora, com o Pizzi. Trata-se de um jogador que consegue ver o que outros não vêem. O Keaton Parks... Jogar na equipa principal do Benfica não é fácil e o Keaton deu uma resposta positiva. Ele tem estado a trabalhar connosco e com a equipa B, entrou bem, fez o que tinha de fazer, com um à-vontade extraordinário.”