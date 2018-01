Sem o samurai, salta Samaris para o onze do Benfica

Não há surpresas no onze do Benfica, que esta tarde de domingo fecha a 1.ª volta do campeonato em Moreira de Cónegos.

Frente ao Moreirense, a única alteração entre os titulares é mesmo forçada: Fejsa está castigado e para o seu lugar Rui Vitória chamou o grego Samaris. De resto, avança o onze base dos encarnados nas últimas jornadas.

Assim, o Benfica vai entrar em campo com: Varela, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel, André Almeida, Samaris, Krovinovic, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas.

