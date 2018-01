O novo alvo do Benfica: um médio congolês que joga no campeonato francês, emprestado por um clube chinês

"O Benfica é, de facto, uma possibilidade. Temos estado em contacto com o clube e estão todas as possibilidades em aberto", revelou Roger Boli, empresário de Gaël Kakuta, ao jornal "Record".

E quem é Gaël Kakuta? É um médio congolês (que também tem nacionalidade francesa) de 26 anos, que representa atualmente o Amiens (tem três golos em 19 jogos), 13º classificado da Ligue 1 francesa, por empréstimo do Hebei China Fortune.

Em 2016, o clube chinês comprou o passe de Kakuta ao Sevilha, por €5 milhões, mas o médio não se adaptou à vida na China e pediu para voltar à Europa - foi emprestado ao Deportivo da Corunha na época passada e, esta época, ao Amiens.

Antes, em 2014/15, esteve no Rayo Vallecano, no último dos sete empréstimos que acumulou pelo Chelsea, onde entrou na equipa júnior, depois de ter sido formado nos franceses do Lens.

Apesar de ter estado ligado ao Chelsea durante oito épocas, só representou o clube em 16 jogos, tendo sido consecutivamente emprestado (Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse, Lazio e Rayo Vallecano), até ser vendido ao Sevilha, em 2015/16.

O internacional congolês tem contrato com o Heibei China Fortune até 31 de dezembro de 2019, pelo que, para ser contratado já, o Benfica terá de negociar com o clube que acabo a Superliga chinesa em 4º lugar.