O onze esperado para um jogo que pode decidir o penta

À entrada para a 18ª jornada da Liga - que marca o início da 2ª volta -, o Benfica está com cinco pontos de atraso em relação ao líder FC Porto e três em relação ao 2º classificado, o Sporting. E, com 40 pontos, o Benfica até pode ficar esta noite fora do pódio da Liga, em vez de se aproximar do penta, uma vez que o 4º classificado, o Sporting de Braga, tem 37 pontos.

Ou seja, esta noite, em Braga, há um duelo decisivo para as aspirações do Benfica na Liga - e Rui Vitória decidiu, por isso, manter praticamente a mesma equipa que venceu, sem problemas, o Moreirense (2-0), na última jornada. A única mudança é a entrada de Fejsa para '6', com Samaris a ficar no banco.

O onze do Benfica: Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Krovinovic, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas. Os suplentes: Svilar, Samaris, João Carvalho, Zivkovic, Rafa, Seferovic e Raúl Jiménez.

No lado do Sporting de Braga, Abel Ferreira faz quatro mudanças na equipa titular: entram Esgaio, Xadas, Fábio Martins e Paulinho.

O onze do Sporting de Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Rosic, Jefferson, Xadas, Danilo, Vukcevic, Fábio Martins, Ricardo Horta e Paulinho.

Pode seguir o jogo em direto na Tribuna Expresso, AQUI.