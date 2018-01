Benfica é o líder dos lucros entre os campeões das ligas europeias

Com 44,5 milhões de euros de dividendos, o Benfica é o clube com mais lucros entre os campeões das ligas europeias. Esta é a conclusão do estudo “The European Champions Report” da consultora KPMG, que analisou os resultados financeiros dos clubes campeões nacionais dos 12 principais campeonatos europeus na época 2016/17.

Os encarnados estão à frente de Juventus (42,6 milhões), Bayern Munique (39,2 milhões), Real Madrid (21,4 milhões) e Chelsea (17,7 milhões). Face à última temporada, o Benfica duplicou os lucros, que na temporada anterior tinham ficado na casa dos 20 milhões.

De acordo com o estudo, a venda de Victor Lindelof para o Manchester United e de Gonçalo Guedes para o PSG contribuíram em larga medida para o resultado do Benfica.

O estudo da KPMG, tornado público esta segunda-feira, mostra ainda que todos os clubes que foram campeões nacionais na época passada obtiveram lucros depois de impostos.

No capítulo das receitas operacionais, o Real Madrid é clube com mais ganhos (671 milhões), seguido de Bayern Munique (587,9 milhões), Chelsea (420 milhões) e Juventus (411,6). Nesta lista, o Benfica surge um pouco abaixo do meio da tabela: tem o 7.º melhor resultado nas receitas operacionais (128,2 milhões), ainda assim não dos 144 milhões do Mónaco (6.º) e 145 milhões do Besiktas (5.º).

O estudo sublinha ainda a subida de 12% nas receitas de bilheteira do Benfica face à temporada anterior, mas também uma subida significativa em termos de custos com pessoal, na ordem dos 22%.