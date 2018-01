Se este é o fim de Krovinovic, pode ser o início de João e de João?

O croata Krovinovic sofreu uma rotura do ligamento do joelho direito, no encontro do Benfica frente ao Desportivo de Chaves (3-0), da 19.ª jornada da I Liga de futebol, anunciaram hoje os 'encarnados'.

"O atleta Krovinovic sofreu rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito", lê-se num curto comunicado do Benfica, que não revela o tempo de paragem do médio, que, contudo, deverá ficar de fora durante vários meses.

Contratado esta temporada ao Rio Ave, Krovinovic, de 22 anos, tem vindo a impor-se como titular no Benfica, ao serviço do qual fez 19 jogos e marcou dois golos.

A questão que se coloca é, agora, quem poderá substituir o médio ofensivo num modelo de jogo que mudou recentemente, do 4x4x2 para o 4x3x3 - modelo no qual os jogadores, segundo Rui Vitória, se sentem cada vez mais confortáveis.

Olhando para o plantel encarnado, a opção mais natural será João Carvalho, anteriormente elogiado por Rui Vitória por ver coisas que os outros, supostamente, não vêem. De resto, Zivkovic é um extremo, tal como Rafa; e Samaris e Felipe Augusto são jogadores de contenção e menos de condução de bola.

Mas há uma outra escolha possível: João Félix, espéciede de puto prodígio do Benfica B de apenas 18 anos, que ocupa os mesmos terrenos de Krovinovic. Num cenário em que João Carvalho possa assumir a titularidade, João Félix poderia subir à equipa A, numa espécie de Renato Sanches, parte II. Arriscado, sim, mas o Benfica até final da época só tem um jogo por semana, o que equivale a muitas, mas mesmo muitas horas disponíveis para treinar e afinar o...processo.

A terceira via, talvez a mais real, é uma ida ao mercado de janeiro para contratar um médio que faça o que Krovinovic fazia. Mas, para isso, o Benfica precisas de agir rapidamente, por faltarem apenas 10 dias para o fecho do mesmo.