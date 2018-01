Rui Vitória sobre Krovinovic, o interruptor e as “duas, três, quatro soluções”

Antevisão ao jogo

"É um jogo importante, como todos são. É possível que haja novas dinâmicas com o novo treinador do Belenenses. São batalhas atrás de batalhas. Temos de saber as virtudes do adversário, anulá-las e por as nossas armas em campo. O que nós treinadores queremos é fazer tudo bem. Desejamos dar continuidade ao processo. Cada jogo tem de ser vivido de forma intensa. Temos vindo a ter rendimento, do ponto de vista do resultado e exibições. Mas amanhã isso tem de ser passado para dentro do campo. Equipa tem mostrado qualidade coletiva e vamos com vontade de ganhar"

Nova realidade no Belenenses

"Há naturalmente alguma mudança na direção técnica. O Domingos fez o melhor trabalho possível. Qualquer treinador traz sempre opiniões e princípios para implementar. Vai haver primeiro jogo em casa e há já um conjunto de diretrizes dadas pelo treinador depois de uma semana de trabalho. Há também mudança típica nos jogos contra os grandes. O estádio está composto de forma diferente, com muitos benfiquista. O Silas diz que não assina empate? É uma perspetiva positiva e vai para a luta. Aprovo que treinadores devem ter esta visão. Querem-se posturas e posições desta forma"

A lesão de Krovinovic

"A minha primeira preocupação foi saber qual a extensão de lesão dele. Depois pensei nas alternativas para dar soluções à equipa e arranjei duas, três, quatros soluções. Lamento pelo Krovinovic, tem tido azar no Benfica. Foi operado no primeiro dia no Benfica e, por consequência, não foi inscrito na Champions. Agora entra na equipa, está numa fase boa e lesiona-se. Estava a impor-se na equipa. Já se falava no Mundial e fico triste por isto, mas a vida de um jogador é mesmo assim. Interruptor pode apagar-se e fica-se na escuridão. Ele dá-nos intensidade grande no último terço e uma boa definição de posse de bola. Vamos continuar a trabalhar com ele, porque não é jogador totalmente completo"

As alternativas ao croata

"Há dois ou três que podem entrar, acrescentam outras características. O João Carvalho pensa mais rápido que maioria dos jogadores naquelas posições, chega ao golo, tem qualidade técnica de passe. Tem de ganhar capacidade de agressividade e resistência. O Krovinovic não era jogador há dois ou três meses que é agora. Depois o Zivkovic joga bem por terrenos interiores, tem qualidade técnica e tem qualidade para aquela posição. Temos o Keaton Parks que está a ser preparado há algum tempo e pode fazer aquelas posições. Ainda o Gedson que já está a trabalhar há três ou quatro semanas connosco. Tem dimensão para chegar à área contrária. São vários os jogadores, mas as decisões estão tomadas. Amanhã vai entrar um jogador e vai dar conta do recado. Vai ser uma destas quatro opções"