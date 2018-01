João Carvalho e mais dez no onze do Benfica

Se este será ou não o primeiro dia do resto da vida de João Carvalho ainda está por definir, mas certo é que o jovem médio português é o eleito para preencher a vaga que a lesão de Krovinovic provocou no meio-campo dos encarnados. Tudo o resto se mantém de acordo com as mais recentes escolhas habituais de Rui Vitória, à procura de mais uma vitória no Restelo e do primeiro lugar enquanto espera pelos resultados de Porto e Sporting. Do outro lado um treinador ainda com cheiro a fresco, Silas, e uma equipa a querer dar provas. Vamos aos onzes:

Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e João Carvalho; Salvio, Cervi e Jonas

Belenenses: Filipe Mendes; Pereirinha, Gonçalo Silva, Sasso e Florent; Yebda, André Sousa, Chaby, Diogo Viana, Fredy e Maurides