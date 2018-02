Luís Filipe Vieira quer o pentacampeonato: “Desenganem-se os que pensam que iriam conseguir desviar-nos do caminho que definimos”

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, voltou esta quarta-feira a apontar o pentacampeonato de futebol como o grande objetivo da temporada, durante o jantar que reuniu os nomeados para os galardões Cosme Damião.

"Quando comemoramos 114 anos de história, vamos continuar a trabalhar para fazer mais história com a conquista do pentacampeonato e mais conquistas nas modalidades", afirmou o dirigente, adiantando que o clube "vai continuar a apostar na expansão, como a ampliação das infraestruturas desportivas do Seixal, a criação do Centro de Alto Rendimento e da Benfica Rádio, bem como aproveitar todas as oportunidades para fazer um Benfica maior".

Luís Filipe Vieira referiu-se ainda aos tempos mais recentes, marcados por várias acusações lançadas sobre clube 'encarnado', nomedamente de alegada tentativa de influenciar o setor da arbitragem no futebol.

"Quero reafirmar o compromisso com os sócios do Sport Lisboa e Benfica. Nada, nem ninguém, nos fará perder o sentido de servir o clube, o rumo que escolhemos e a ambição de fazer o Benfica mais forte, mais ganhador e mais sólido", sublinhou o dirigente.

O presidente 'encarnado' acrescentou: "Sabíamos que não ia ser fácil, sabíamos que íamos incomodar, que quanto mais fortes mais pedras nos iriam colocar no caminho e mais distrações iriam ser criadas para que perdessemos o foco essencial".

"Desenganem-se os que pensam que iriam conseguir desviar-nos do caminho que definimos. Temos o mais importante, temos um património de conquistas, de grandes técnicos, enormes atletas e uma massa associativa forte por todo o mundo", adiantou.

O presidente do Benfica falava durante o jantar para os nomeados para os galardões Cosme Damião, no âmbito das comemorações do 114.º aniversário do Benfica, no qual esteve presente o treinador do plantel principal de futebol dos 'encarnados', Rui Vitória, entre outros.