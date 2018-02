Rui Vitória: “Alto, alto, alto! Crise e instabilidade nos rivais? Não fui eu que disse isso”

O treinador do Benfica disse hoje que está apenas concentrado na sua equipa e rejeitou comentar o momento dos rivais, lembrando que os três grandes irão ter dificuldades para somar pontos até final da I Liga de futebol.

"Alto, alto, alto! Crise e instabilidade? Não fui eu que disse isso.... Não acho que é o que se passa [crise ou instabilidade]. O nosso foco somos nós mesmos. Não tenho autoridade de me meter nos outros clubes. Não sei se estão com crise ou menos crise. Até final, a luta pelo ponto vai ser difícil para toda a gente e não mudamos o discurso: olhar para nós e as outras equipas que pensem no trabalho delas", começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida de sábado diante do Portimonense, a contar para a 22.ª jornada da I Liga, Rui Vitória elogiou o conjunto orientado por Vítor Oliveira, assegurando que olha para o adversário pela sua valia como equipa.

"Nakajima, Fabrício, Tabata, meio campo bem organizado e jogadores que estão bem identificados. Nós temos a noção que a equipa [Portimonense] tem jogadores de valor e muitas vezes só precisam de uma montra. Mas valem pelo seu todo, pelo pragmatismo, motivação e dentro da linha do seu treinador. Não vou ter nada preparado de particular, mas temos que ter atenção a vários aspetos", argumentou.

O treinador bicampeão pelas ‘águias' insistiu nas palavras enaltecedoras aos algarvios, recordando que "estão a passar por uma fase boa" no campeonato e com muitos dos jogadores que no ano passado jogavam na II Liga. "Vai ser um jogo difícil, contra um adversário de qualidade, uma equipa que está numa fase boa. É de todo o mérito reconhecer o trabalho do clube e do Vítor Oliveira. O treinador da moda se calhar é mesmo o Vítor Oliveira, que é uma referência", disse.

Salvio ausente por lesão

Questionado sobre se o Benfica poderá tirar alguma vantagem ao estar apenas inserido numa competição, Rui Vitória afirmou que não existe nada que prove esse facto. "Não há nenhuma tese que esteja carimbada de que jogar menos ou mais seja receita do sucesso e basta olhar para o passado recente para perceber. O estado de forma é muito mais global e não se os jogadores correm mais. Mas se temos vantagem do ponto de vista físico podemos ter do ponto de vista mental", explicou.

Por fim, confirmou que o argentino Salvio ficará fora dos convocados, devido a lesão, não querendo revelar o atleta que poderá ocupar a vaga na ala direita, assim como o lugar do meio campo ao lado de Pizzi.

No sábado, o Portimonense, 10.º classificado, com 24 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 50, no Estádio Municipal de Portimão, pelas 20:30, num encontro referente à 22.ª jornada da I Liga.