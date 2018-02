Benfica alvo de chantagem no caso dos mails

Uma chamada telefónica com uma proposta de um milhão de euros resume o que o Benfica diz ter sido uma tentativa de chantagem à volta do caso dos mails. Fonte do clube liderado por Luís Filipe Vieira diz este sábado ao "Correio da Manhã" que em causa estaria a possibilidade de aceder à informação confidencial sobre o FC do Porto e o Sporting.

Um grupo de piratas informáticos terão garantido ter acesso aos mails internos dos principais rivais do Benfica e estrem disponíveis para vender a informação por um milhão de euros. a outra face da proposta era o fim da partilha de informação interna do próprio Benfica, dizendo que seria este grupo o responsável pelo "assalto" aos milhares de mails que constavam dos servidores benfiquistas e que estarão a ser alvo de divulgação pública.

Ao "Correio da Manhã", a mesma fonte do Benfica diz "estar fora de questão" a cedência perante chantagens. disse ainda que o clube terá feito uma queixa junto do Ministério Público.