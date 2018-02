Rui Vitória: "Não vão tirar-nos facilmente deste percurso, vamos lutar por este campeonato"

Encontro complicado

"Jogo difícil, frente a um adversário que nos causou muitas dificuldades. Entrámos como o tempo, a frio, a andar de devagar e sofremos um golo numa fase muito inicial. Na 1.ª parte podíamos e devíamos ter feito um golo. A 2.ª parte foi quase brilhante. Mudámos a agressividade na disputa das bolas, a objetividade das ações ofensivas... Foi uma vitória justa"

Mudanças na 2.ª parte

"Não quisemos mudar o sistema tático porque acreditámos que podíamos marcar. Logo no primeiro minuto tivemos um lance para golo, mas o Jonas não conseguiu marcar. O Pizzi viu um cartão amarelo, tivemos de reforçar na zona central e os jogadores que entraram estiveram bem. O Paços esteve muito bem, valorizou muito a nossa vitória. As substituições tiveram a ver com o facto de o Zivkovic levar um cartão, errado, a meu ver. Mas o jogo estava a pedir a entrada de um jogador. O Jiménez entrou muito bem e acabou por libertar espaço para o Jonas"

Ansiedade?

“Não estamos com o stress e a ansiedade dos pontos, queremos é ganhar os jogos que temos pela frente. Estamos prontos para a luta, não vão tirar-nos facilmente deste percurso, vamos lutar por este campeonato, isso tenho a certeza”

Jonas

“É evidente que o Jonas é um jogador que não precisa que se acrescente nada. É um jogador de qualidade, já tinha perdido oportunidades que normalmente não perde, mas fez os golos que eram necessários e que podia ter feito antes. Normalmente concretiza aquelas oportunidades. É uma vitória coletiva, tivemos de arregaçar ainda mais as mangas, lutar até à exaustão e acabámos por merecer ganhar"