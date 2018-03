Rui Vitória em 'on': o triunfo, os afetos e o mestre

O triunfo

"É uma vitória inteiramente justa, com golos de qualidade, houve uma grande dinâmica da nossa parte. Marcámos 5 golos e condicionámos a equipa do Marítimo. Acho que com o primeiro golo abrimos completamente o jogo.

Os afetos

"Desde o início que essa união é evidente. O mais revelador deste aspeto é o Jonas a fazer golos e a ficar imensamente feliz com os golos dos companheiros. E quem está fora também. Tivemos mais de 50 mil pessoas no estádio numa tarde chuvosa, em que é difícil estacionar e cá chegar. É sinal de um envolvimento muito grande e nós correspondemos da melhor maneira, ganhando e fazendo golos. Estou satisfeito pela forma como a equipa jogou, de forma tão determinada."

O mestre

"Fico satisfeito pela forma como Zivkovic se adaptou [numa posição interior], mas também é um prémio para o seu trabalho. Está a fazer esta posição com mestria e coroar os seus desempenhos com golos dá confiança. Estes jogadores têm qualidade e o golo ajuda a subir ainda mais os níveis de confiança".