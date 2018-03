Benfica: “Confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá oportunidade de provar a legalidade dos seus procedimentos”

O Benfica reagiu num comunicado à detenção de Paulo Gonçalves, diretor jurídico do clube, e a novas buscas ao universo encarnado, nomeadamente a casa de Gonçalves e ao estádio da Luz.

Num texto que se encontra no site oficial do clube, o Benfica "confirma a realização de buscas às suas instalações no âmbito de um processo de investigação sobre eventual violação do segredo de justiça e reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade".

Ainda sobre a "Operação E-toupeira", a SAD encarnada manifesta a sua solidariedade para com o "dr. Paulo Gonçalves", dizendo esta convicta de que o advogado, entretanto detido, terá a "oportunidade de demonstrar a legalidade dos seus procedimentos".

Por outro lado, o Benfica garante que pedirá "com caráter de urgência uma audiência à Senhora Procuradora-Geral da República pelas reiteradas e constantes violações do segredo de justiça, sobre os processos que envolvem o clube". Os encarnados repisam, então, o argumento já utilizado anteriormente: a existência de "uma estratégia intencional e com procedimentos fáceis de serem investigados, como hoje foi claramente comprovado" para prejudicar o clube.