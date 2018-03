Paulo Gonçalves, diretor do departamento jurídico do Benfica, detido pela PJ

Paulo Gonçalves, um dos homens-fortes da direção do Benfica, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção. A notícia, avançada pelo "Correio da Manhã", foi confirmada ao Expresso por várias fontes da PJ.

O assessor jurídico do clube encarnado é suspeito de ter subornado dois funcionários judiciais, que foram também constituídos arguidos, bem como um técnico de informática, apurou o Expresso. Estes terão vendido informações em segredo de justiça ao dirigente encarnado, acedendo à rede informática Citius de forma ilegal para passar dados sobre investigações em curso relacionadas com o clube, entre elas os denominados casos dos e-mails e dos vouchers.

Uma fonte da PJ revelou que um dos três funcionários judiciais, que é técnico informático, foi detido no âmbito desta operação. Todos terão ligações a um instituto que gere os meios da Justiça. O "Correio da Manhã" garante que são funcionários dos tribunais de Guimarães e de Fafe.

Já a SIC Notícias avança que também há um agente de futebol arguido.

A operação está a ser realizada pela Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) da Judiciária, que tem em mãos este e outros dossiers relacionados com o Benfica. "Trata-se de um inquérito autónomo" relacionado com as suspeitas da existência de informadores na área da Justiça em prol do Benfica. Dossier que o Expresso tem acompanhado nas últimas semanas.

Estarão também a ser realizadas buscas no escritório de Paulo Gonçalves na SAD da Luz.

Recorde-se que no último dia 30 de janeiro foram realizadas buscas nas instalações do clube que não se limitaram ao âmbito da Operação Lex, caso que investiga uma alegada teia de favores entre o juiz desembargador Rui Rangel e elementos da estrutura diretiva encarnada, como o presidente Luís Filipe Vieira e o vice Fernando Tavares, todos constituídos arguidos no processo.

Essa operação policial da UNCC da PJ deveu-se ao denominado caso dos e-mails, no qual Paulo Gonçalves é aliás arguido. Um segundo grupo de investigadores do crime económico entrou discretamente nas instalações do clube apenas para analisar provas relacionadas com este último dossier, naquela manhã de terça-feira de janeiro.

Recorde-se que o Ministério Público juntou os inquéritos dos emails e dos vouchers do Benfica num só processo.

(Em atualização)