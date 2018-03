Investigação quer saber tudo sobre José, o suspeito-chave da operação e-toupeira

O depoimento de José Nogueira da Silva no Tribunal de Instrução Criminal é considerado “fulcral” para os investigadores e magistrados da operação e-toupeira. Entre os cinco arguidos do caso, há um especial interesse pelo que possa revelar o técnico de informática do Ministério da Justiça. “É mais importante até do que a audição do dirigente do Benfica Paulo Gonçalves”, considera uma fonte ligada à investigação.

Isto porque o até agora anónimo técnico de informática terá o conhecimento total da dimensão dos estragos causados à equipa da Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) da PJ e da 9ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

