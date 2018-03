Rui Vitória: “Na 2ª parte entrámos muito fortes e acabou por ruir a muralha”

2ª parte melhor do que a 1ª parte

"Foi um jogo difícil, mas uma vitória justa. Controlámos um adversário que se organizou muito bem do ponto de vista defensivo. Tivemos de lutar muito para vencer aquela muralha. Podíamos ter feito golo na primeira parte, o Rafa tem duas bolas na cara do Adriano. Na segunda parte entrámos muito fortes e depois do primeiro golo acabou por ruir a muralha. Podíamos ter feito um terceiro, mas perante a organização defensiva que o Aves demonstrou, penso que o resultado é justo. Não ganhámos na primeira parte, ganhámos na segunda."

Vitória difícil

"O Aves estava há seis jogos sem perder, vinha aqui com essa confiança de poder tirar daqui um ponto. Nas bolas que tivemos na primeira parte, tínhamos de fazer um golo. Isso não aconteceu e na segunda parte tivemos de ir à procura do resultado. Tivemos de rodar a bola com mais velocidade, ter mais gente na zona central da área e acabámos por fazer dois golos."

Antevisão do próximo jogo, contra o Feirense

"Este jogo já está, está riscado, agora vamos agora Santa Maria da Feira, um campo difícil, mas também devemos contar com um bom apoio dos benfiquistas."