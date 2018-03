MP investiga blogue que publicou inquérito sobre toupeira do Benfica

Na última sexta-feira, o "Mercado de Benfica" publicou um documento confidencial do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa sobre a investigação e-toupeira, que envolve o assessor jurídico do clube encarnado, três oficiais de justiça e um agente desportivo, arguidos no processo. Em causa está o facto de Paulo Gonçalves ter alegadamente recebido informações em segredo de justiça sobre investigações ao Benfica. Em troca, terá oferecido merchandasing e bilhetes na Luz.



O blogue tem 'despejado' para a Internet e-mails entre dirigentes encarnados desde o último verão, muitos deles divulgados pela comunicação social. Revelam conversas entre dirigentes da Luz que indiciam pressões sobre a arbitragem.



Nas últimas semanas, o "Mercado de Benfica" tem também divulgado documentos da própria investigação policial ao clube da Luz. O primeiro foi uma informação interna da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Judiciária que dava conta de uma denúncia anónima em setembro do ano passado sobre uma alegada toupeira na Justiça a soldo do Benfica. Denúncia considerada credível e que deu origem ao mediático processo denominado e-toupeira.

Na última segunda-feira foi a vez de ser publicado um pedido formal feito pelo DIAP de Lisboa para entidades europeias a pedir informações sobre a origem do IP do próprio blogue.

Ao Expresso, o gabinete da Procuradoria-Geral da República confirmou as investigações ao blogue, sem no entanto avançar com mais pormenores.



Não há por isso indicação da existência de arguidos. Pelo menos para já.