Jonas de parabéns. Não só pelos 34 anos

Jonas Jonas Jonas. O avançado brasileiro, líder da artilharia do futebol nacional e europeu, é hoje capa dos jornais e destaque maior de um Benfica que dormiu, pela primeira vez esta época e à condição, na liderança do campeonato.

O pistolas, como também é conhecido, faz este domingo 34 anos, mas os motivos de parabenização não se ficam pelo aniversário.

Com os dois golos que marcou este sábado diante do Vitória na Luz, Jonas deu mais três pontos ao Benfica e instalou-se no terceiro lugar dos que mais marcaram para o campeonato ao serviço das águias. Sentou-se ao lado de Magnusson, que também marcou 33 golos à entrada dos anos 90.

Melhor do que ele, agora, só Eusébio, com 42 e 40 golos, respetivamente, nas décadas de 1967/68 e 1972/73.

Com 33 golos em 28 jogos, esta é já melhor das quatro épocas que Jonas leva na Luz. Mas a ambição é de avançar por aqui: "Não digo que seja o melhor Jonas", disse ontem o jogador à BTv. A equipa, referiu, está em crescimento e não quer ficar por aqui.

Jonas leva 150 jogos com o emblema do Benfica e 121 golos marcados.

Quanto ao passe de Raul Jiménez, que serviu Jonas com classe para o segundo golo "foi uma boa prenda num belíssimo lance", declarou.

O Benfica segue, para já, na liderança do campeonato. O FC Porto entra em ação na noite desta segunda-feira, no Restelo, frente ao Belenenses (20h00, SportTV1)