Rui Vitória: "Agora vou dar descanso aos jogadores para estarem com a família. Ficam a faltar cinco finais"

A vitória sofrida

"Foi um bom jogo, com umambiente fantástico. Defrontámos uma bela equipa, difícil de derrotar em casa. Na primeira parte tivemos um conjunto de contrariedades: antes do jogo o Jonas, depois um golo aos dois minutos, depois o Rúben com amarelos e a zona central da nossa defensiva com muito controlo para não levar amarelos... Isso tirou-nos alguma capacidade para disputar alguns lances que normalmente ganhamos mais à frente.

A equipa foi à procura do golo, teve praticamente o domínio da partida na primeira parte. Na segunda parte o V. Setúbal teve uma boa reação, à procura das nossas costas, dividimos mais o jogo. Acabámos por vencer fruto da determinação e da crença. O Benfica é isto, o Raúl entrar e corresponder desta maneira, o Salvio entrar com esta determinação..."

Penálti que decidiu o jogo

"Assinalado e observado novamente, creio que sim, apesar de à distância que estava não ter esse pormenor. Mas importa é o realçar esta crença. O Benfica é isto, sabíamos que seria um campo onde passaríamos por dificuldades, mas o nosso trabalho está feito e ficam a faltar cinco finais.

Era importante vencer. Para quem está nesta luta, perder pontos era difícil de encaixar, mas somámos, já fizemos o nosso trabalho. Agora vou dar descanso aos jogadores para estarem com a família e depois preparar o próximo jogo. Era importante vencer, as vitórias agora são muito difíceis. Três pontos muito bem ganhos da nossa parte".

A lesão de Jonas - e a entrada de Jiménez a titular

"Quando os jogadores têm disponibilidade mental para o jogo, tudo se torna mais fácil. Cada um dos jogadores sabe que o seu momento pode aparecer. Estamos de bem com a vida, o nosso sótão está completamente limpo. São estes os jogadores que tenho, entram para dentro do jogo e querem ganhar este mundo e o outro. É a fibra destes jogadores.

[Foi uma lesão momentânea, esperemos que não seja complicado, vamos esperar mais um ou dois dias, mas estou confiante de que esteja disponível para o próximo jogo".