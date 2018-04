Uma frase curiosa de Rui Vitória: "Foi uma goleada por 2-1"

Uma vitória sofrida obtida já nos descontos

"Uma noite muito sofrida não. Com todo o respeito pelo Estoril, foi uma goleada por 2-1. Tivemos oportunidades de fazer mais golos e não fizemos. O Estoril reagiu bem na segunda parte, teve oportunidades para fazer golo. E fez, porque antes não fizemos os golos que tivemos oportunidade para fazer.

Ganhámos e de forma justa, contra um bom adversário, mas deveríamos ter feito mais golos. A forma como ganhámos é determinada. Não ganhámos na primeira parte pela dinâmica que imprimimos ao jogo, o adversário aproveitou para, já que não sofreu mais golos, reagir na segunda parte, mas depois ganhámos no acreditar, na raça."

Salvio saltou do banco e marcou. Substituição acertada para calar os críticos?

"Estou cá para trabalhar em prol do Benfica. Às vezes as substituições saem bem, mas isso é comigo, com o António Joaquim que está num clube qualquer da distrital, como é num clube campeão europeu. Os jogadores que entraram, entraram convictos. Funcionou bem, fica esse registo, não deixo que as coisas passem em claro. Importante é que o Salvio entrou, marcou, é um jogador internacional e fico satisfeito."

A lesão de Jonas

"Toda a semana é uma nova semana para trabalhar e melhorar. Mais algum impedimento que haja, estamos cá para entrar com 11 jogadores, uma equipa convicta a acreditar em si. Para ganhar tem de se sofrer e estamos cá para isso.

Somámos três pontos. Ficamos na frente, mas são três pontos importantes, contra uma boa equipa. Conseguimos controlar na primeira parte a construção do Estoril e deveríamos aí ter ganho o jogo."