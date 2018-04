Contra o Tondela, mas já a pensar no dérbi: Jardel e Fejsa de fora, Luisão e Samaris titulares

Com um dos jogos mais importantes do ano aí à porta, Rui Vitória deixa Jardel e Fejsa de fora, eles que estão ambos em risco de exclusão, algo que o treinador do Benfica não quererá arriscas. Assim sendo, saltam Luisão e Samaris para o onze dos encarnados, que daqui a nada recebem o Tondela.

O onze do Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Luisão, Grimaldo; Samaris, Pizzi, Zivkovic, Rafa, Cervi e Raúl Jimenez.