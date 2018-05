Rui Vitória: “Não sou nenhum rato do porão e não vou daqui para fora. Não meto medalhas ao peito, mas se tiver que meter, meto”

O futuro

“Tenho contrato por mais dois anos e é um enorme prazer representar este clube. Quando vim para o Benfica não disse que ia ganhar títulos, prometi trabalhar muito, não disse que ia ganhar. Vivo a minha vida assim. Não sou rato do porão e não vou sair daqui para fora. Estou a preparar juntamente com o presidente a próxima época já há muito tempo, desde janeiro. Um grande clube tem que estar a preparar o presente sempre a olhar para o futuro. Se me perguntarem quando é que nós vamos tomar o pequeno-almoço nos Estados Unidos, eu digo. Se me perguntarem quanto tempo demora do aeroporto ao hotel, também sei responder. Temos isso tudo já programado. Não tenho mais nada na minha cabeça. Este ano não correu bem, assumo as minhas responsabilidades. Não meto as medalhas ao peito mas se tiver que as meter meto. Já sou um treinador com seis títulos ao peito, colaborei para muitos milhões, em três anos já muita coisa foi feita, nas assistências no estádio... Se olharmos bem, com olhar de floresta, nada me envergonha. Esta época está a ser anormal porque o Benfica ganhou quatro vezes, maas o Benfica está a fazer a melhor década da história​”.

O onze do Benfica

“A convocatória será alargada. Vão ser convocados 22 jogadores. Existem dúvidas que até à hora do jogo iremos resolver, pois temos de jogar com onze. Mas só há dúvidas na disponibilidade, porque na minha cabeça está definido quem joga, se esses jogadores estiverem disponíveis. Direi que tenho mais dúvidas na minha equipa do que na do adversário”.

O onze do Sporting

“[No Benfica] Guarda-redes, sei quem vai jogar. Centrais, sei quem vai jogar. Quanto aos dois médios-centro sei quem vai jogar. Laterais temos dúvidas, alas temos dúvidas, avançados temos dúvidas. Agora, no Sporting, será isto: Patrício, Piccini, Coates, Mathieu acredito que estejam, e Coentrão, Battaglia, William, Gelson, Bas Dost e Bruno Fernandes atrás dele”