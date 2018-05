Dois jogos de suspensão para Rúben Dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Rúben Dias por dois jogos, pelo que o central do Benfica vai falhar o último jogo das águias no campeonato, frente ao Moreirense.

A decisão foi tomada na sequência do processo sumaríssimo instaurado pela Comissão de Instrutores da Liga, que considerou existir agressão com o cotovelo de Rúben Dias a Gelson Martins durante o dérbi do último sábado. Um lance que não foi sancionado pelo árbitro Carlos Xistra e que também passou ao lado do VAR, Hugo Miguel.

De acordo com o programa Bola Branca da Renascença, o Benfica vai interpor na quarta-feira um recurso hierárquico que será apreciado pelo Conselho de Disciplina até sexta-feira, dia em que o órgão terá de se pronunciar sobre a manutenção ou não do castigo.