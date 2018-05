Benfica comprou bilhetes do Marítimo-Sporting? “Denúncia falsa, absurda e ridícula”

Às 18h de domingo, o Benfica recebe o Moreirense e o Sporting visita a Madeira, na última jornada da Liga, que irá definir quem termina o campeonato em 2º lugar.

Mas, esta quinta-feira, uma “denúncia anónima” acusava o Benfica de estar a pensar mais no jogo que se irá realizar na Madeira do que no da Luz, uma vez que, alegadamente, o clube liderado por Luís Filipe Vieira teria comprado bilhetes para o Marítimo-Sporting.

Contudo, o Benfica desmente "de forma veemente" essa tal "denúncia anónima", em comunicado publicado no seu site oficial.

"Essa denúncia é falsa, absurda e ridícula pelos próprios factos que descreve. Mas mesmo assim o Benfica exige que se reponha a verdade sublinhando que jamais se revê nessas práticas", lê-se no texto publicado.

Recorde-se que Sporting e Benfica têm ambos 78 pontos, com os sportinguistas a terem vantagem no confronto direto, em caso de ambos acabarem em igualdade pontual. Logo atrás, com 75 pontos, segue o Sporting de Braga, que vai a Vila do Conde, defrontar o Rio Ave, também no domingo, às 18h.

O comunicado do Benfica na íntegra

"A Sport Lisboa e Benfica SAD desmente de forma veemente o conteúdo de uma denúncia anónima, hoje tornada pública, que afirma que o Benfica terá comprado parte dos bilhetes do jogo Marítimo-Sporting.

