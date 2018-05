Rui Vitória e o título do FC Porto: "Não posso ser hipócrita e dar os parabéns a quem me tratou mal"

O 2º lugar, que garante os milhões da Liga dos Campeões

"Falhámos o principal objetivo, mas, não sendo possível, havia aqui uma compensação. Acaba por ser meritório para todos os que trabalharam. Nesta luta que se levou até à última jornada, saímos mais à frente do que o adversário direto. Esta época foi, de certa forma, cruel, merecíamos um resultado positivo. O segundo lugar não era o que queríamos mas é algo que nos dá alento."

Superioridade perante o Sporting, que apenas dependia de si próprio mas perdeu na Madeira

"Fomos mais fortes do que o adversário direto, tanto na Luz como em Alvalade. Ficámos em desvantagem na última jornada, mas é um prémio da superioridade. Fomos mais capazes. Este jogo teve de ser jogado com o que se passava noutros campos. Temos de ser racionais e sentimos na segunda parte que este era o objetivo que queríamos. Era fundamental ficar à frente do Sporting e na segunda posição."

Jonas foi o melhor marcador da Liga

"São números que refletem a qualidade do jogador e a qualidade da equipa que ajudou a que o Jonas chegasse a esta marca. Fico feliz que seja premiado desta maneira, mas fico também feliz por haver um conjunto de jogadores em redor dele."

Não dá os parabéns ao FC Porto pelo título

"Falei há pouco nisso, o campeonato está terminado, o FC Porto terminou na primeira posição e quando se ganha como nós ganhámos…discutir o mérito, ganhou, ponto final, está terminado. O que me parece muito importante é que com mérito ou sem mérito, acabou no primeiro lugar.

Depois, falou-se de que o Rui Vitória não deu os parabéns ao FC Porto. Eu não respondi a uma pergunta na flash e na conferência de imprensa, disse que faria agora o balanço.

Digo o que penso e vejo e o que sinto. Não posso ser hipócrita e dar os parabéns a quem me tratou mal e chamou uma série de coisas. O campeonato acabou, cada um tem o mérito que tem. Quis-se distrair as pessoas com uma série de coisas, uma foi o Ruben Dias outras foi os parabéns do Rui Vitória. Isso para tirar atenções do que foi a exibição do Benfica."