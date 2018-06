Benfica responde à queixa-crime do Sporting... com uma queixa-crime por "difamação e denúncia caluniosa"

Numa curta declaração colocada no seu site oficial, o Benfica respondeu ao processo do Sporting por "assédio ilegal" a jogadores do clube de Alvalade com... uma queixa-crime por "grave difamação e denúncia caluniosa" contra os vizinhos da 2.ª circular.

O Benfica refere que o fundamento da acusação do Sporting "resulta de um simples comentário de um ex-quadro do Sporting Clube de Portugal num programa desportivo" e caracteriza o caso como uma "inusitada situação".

Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que avançará com uma queixa-crime por grave difamação e denúncia caluniosa contra a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, a propósito de um suposto aliciamento e assédio ilegal feito a jogadores daquele clube e cujo fundamento resulta de um simples comentário de um ex-quadro do SCP num programa desportivo.



A inusitada situação só se pode explicar pelo conjunto de ocorrências que são do conhecimento público, mas não iliba os seus responsáveis pelas levianas e graves difamações."