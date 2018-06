Castillo, o reforço do Benfica que não precisou de pensar "nem um minuto" antes de assinar pelos encarnados

O Benfica confirmou esta segunda-feira a contratação de Nicolás Castillo, avançado internacional chileno que assinou para as próximas cinco temporadas com o clube da Luz.

Em declarações reproduzidas pelo site do clube da Luz, o antigo jogador do Pumas UNAM, do México, falou do Benfica como "um clube grande, conhecido mundialmente, com muitos adeptos" e que a decisão de assinar foi fácil.

"Nem demorei um minuto a decidir vir para cá", frisou, mostrando vontade de retribuir a confiança com golos. "Essa é a minha ideia, a minha meta. Venho para ajudar o clube, para que continue a ser o mais importante de Portugal.

Esta será a segunda experiência de Castillo na Europa, ele que foi contratado pelo Club Brugge em 2014 mas não foi feliz na Bélgica. “Cheguei jovem, um pouco imaturo. Agora estou a 100%, passei de novo pelo Chile, estive no México e isso ajudou-me muitíssimo. Joguei em ligas incríveis, em todas aproveitei e aprendi. Agora venho com a ideia de jogar e ajudar no que a equipa precisar”, lembrou.