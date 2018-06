PGR confirma buscas ao Benfica por suspeitas de lavagem de dinheiro. Clube não comenta “denúncias anónimas”

O Jornal de Notícias escreve esta quarta-feira que o “Ministério Público e a Polícia Judiciária realizaram novas buscas ao Benfica” no dia de ontem por “suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais”. Segundo o “JN”, a investigação procura “esclarecer se os montantes faturados por várias empresas ao Benfica tinham na sua base efetivas prestações de serviços ou se foram apenas uma forma de justificar a saída de alguns milhões de euros das contas dos encarnados”. Por outras palavras, o MP e a PJ desconfiam de lavagem de dinheiro na Luz.

Ao Expresso, a Procuradoria Geral da República confirma “a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo MP do DIAP de Lisboa”. Fonte oficial da PGR garante que “neste inquérito de se investigam fatos suscetíveis de integrar a prática de crimes de branqueamento de capitais, tendo como ilícito precedente o crime de fraude fiscal”. A PJ também confirma as buscas e o teor da investigação.

Em reação a esta notícia, o departamento de comunicação do Benfica diz ao Expresso que o “clube não fará nenhum comentário. É um processo que resulta de uma denúncia anónima e que envolve terceiros”.