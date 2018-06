Luís Filipe Vieira e as rescisões do Sporting: “Vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia. Mas vou”

A noite da Assembleia Geral Ordinária (que aprovou o orçamento por larga maioria, 79,25%) já ia longa, quando Luís Filipe Vieira, questionado por um sócio, deixou no ar um recado. “Este ano vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia. Mas vou. Não interessa se é o Bruno, o António ou o Joaquim. Há 25 anos brincaram connosco”, cita o jornal “Record”.

Recorde-se que Rui Patrício, Podence, William Carvalho, Bas Dost, Gelson e Bruno Fernandes rescindiram contrato com o Sporting.

Os tais 25 anos referem-se ao verão quente de 1993, quando Paulo Sousa e Pacheco rescindiram contrato com o Benfica e cruzaram a segunda circular rumo a a Alvalade.

De acordo com o jornal “A Bola” desta terça-feira, o Benfica está a tentar seduzir Bruno Fernandes com uma proposta de €4 milhões de euros. O “Correio da Manhã”, por sua vez, garante que Gelson e Bruno Fernandes já têm um pré-acordo com o clube da Luz.