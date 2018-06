As contas do Benfica com a Justiça: 5 buscas policiais e 3 arguidos em 150 dias

Só este ano, as instalações do Sport Lisboa e Benfica foram palco de cinco buscas policiais. E ainda vamos no mês de junho. Se recuarmos um pouco no tempo, mais concretamente até agosto de 2015, o total destas operações da PJ na Luz sobe para oito. Mas as contas do clube com a Justiça não ficam por aqui. Pelo menos três destacados dirigentes do clube foram constituídos arguidos desde janeiro: o presidente, Luís Filipe Vieira, o vice, Fernando Tavares, e o assessor jurídico Paulo Gonçalves. Até hoje, nenhum foi no entanto acusado ou preso. Só Paulo Gonçalves chegou a estar detido preventivamente durante 24 horas mas a medida de coação foi suavizada.

