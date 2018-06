Luís Filipe Vieira e a origem da denúncia: “Investiguem, há um espantalho para espantar pardais que aparece todas as semanas”

Luís Filipe Vieira entrou, pegou num conjunto de folhas e leu uma declaração:

“Boa tarde a todos. Tínhamos uma reunião de quadros e fui surpreendido com a notícia da presença da PJ no Benfica. Estas buscas resultam de mais uma denúncia anónima com origem do Porto e a ser investigada pelo DIAP do Porto. São factos falsos que investigam contratos do Benfica a jogadores. A mim não me incomoda nada que a PJ venha cá. Desconheço se esta investigação envolve outros clubes, mas tu isto leva a equacionar se o Benfica voltará a contratar ou emprestar jogadores em Portugal. Não é por uma mentira ser repetida muitas vezes que passa a ser verdade. Há um caso curioso: um jogador que está lá sob empréstimo já não é jogador nosso há dois anos. Estas denúncias anónimas condicionam o campeonato”.

Depois, passou a uma série de perguntas e respostas com os jornalistas presentes, nas quais Luís Filipe Vieira disse o seguinte:

Suspeita de quem poderá estar atrás desta denúncia? E esta intenção de não comprar em Portugal, é já para este ano?

Não pode ser já para este ano, porque já comprámos. Há um dos casos que me faz rir: um penálti. Acham que algum clube faz isso? Pede a alguém para fazer um penálti?

Pode assegurar que nunca ninguém ligado ao Benfica aliciou jogadores?

Posso garantir que nunca aliciámos ninguém. Basta olhar para os plantéis do Benfica para ver quais eram os melhores plantéis em Portugal. Hoje passou a ser natural o Benfica ser campeão. Hoje, o Benfica tem sérias condições para ser sempre campeão. Este ano o Benfica não ganhou o campeonato: não acha que houve lances duvidosos? Guarda-redes a oferecer uma bola, por exemplo. São coisas que acontecem, não podemos pôr em causa a idoneidade dos jogadores. Temos de montar um gabinete para queixas anónimas.

Porque é que só agora é que fala em conferência de imprensa?

Não nos importamos nada que a PJ apareça cá. O que nos incomoda é escrever logo que há corrupção. Se hoje venho aqui é porque o campeonato vai começar aqui. Eu falo pouco. Eu fui tetracampeão e não dei uma entrevista. Se falar uma ou duas vezes por ano, chega.

Mas sabe a origem da denúncia?

Faça você a investigação. Basta ver uma pessoa que aparece todas as semanas, parece um espantalho para espantar pardais. Nós temos equipa suficiente para ganhar em todos os campeonatos.