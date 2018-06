Operação 'Mala Ciao' da PJ fez 24 buscas: Benfica, Setúbal, Aves e Paços. Clube da Luz confirma

A Polícia Judiciária do Porto está a realizar buscas à SAD do Benfica e nas instalações do Vitória de Setúbal, do Desportivo das Aves e do Paços de Ferreira.

A informação foi avançada pelo "Correio da Manhã", que adiantava que as buscas estarão relacionadas com alegada corrupção desportiva, com o Benfica a ser alvo de suspeitas de ter subornado atletas dos outros clubes para vencerem o FC Porto.

A investigação policial centra-se sobre jogos da Primeira Liga realizados durante a última época. Além dos quatro clubes investigados haverá também empresários desportivos na mira da PJ, num processo onde existem suspeitas de crimes de corrupção activa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.

De acordo com a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, realizaram-se catorze buscas domiciliárias e dez não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas. "As buscas têm lugar nas comarcas de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Lisboa e Setúbal e são efetuadas pela Polícia Judiciária, sob direcção do Ministério Público".

A Tribuna Expresso sabe que a operação da PJ se intitula "Mala Ciao" e já confirmou, junto de fonte oficial do Vitória de Setúbal, que uma equipa da Polícia Judiciária se encontra nas instalações do clube.

Em comunicado, o Benfica confirma as buscas ao Estádio da Luz: “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades, no sentido de um profundo e cabal esclarecimento deste processo em investigação, em prol da defesa e bom nome e da reputação da nossa instituição, encarando com serenidade todo o conjunto de diligências necessárias ao apuramento da verdade. O Benfica reafirma a todos os seus Sócios, adeptos e simpatizantes - que a exemplo do provado em recentes processos com decisões finais - sempre pautou a sua conduta por um escrupuloso respeito da legalidade”.

Também o Desportivo das Aves confirmou a operação policial desta segunda-feira. "O Clube Desportivo das Aves – Futebol SAD vem por este meio confirmar que as suas instalações foram alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. O clube colaborou com as autoridades em todas as diligências efectuadas."