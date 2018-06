PJ faz buscas na SAD do Benfica

A Polícia Judiciária do Porto está a realizar buscas à SAD do Benfica e nas instalações do Vitória de Setúbal, do Desportivo das Aves e do Paços de Ferreira.

A informação é avançada pelo "Correio da Manhã", que adianta que as buscas estarão relacionadas com alegada corrupção desportiva, com o Benfica a poder ser suspeito de ter subornado atletas dos outros clubes visados para vencerem o FC Porto.

A Tribuna Expresso está a procurar confirmar a informação.