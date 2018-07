Toupeira do Benfica acedeu 385 vezes a dez processos em segredo de Justiça

O funcionário judicial José Silva vai continuar por mais tempo em prisão preventiva. Este foi o veredicto dos juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa. Os magistrados deram razão ao Ministério Público, que tinha indiciado em março a chamada “toupeira” do Benfica pelos crimes de corrupção, violação do segredo de Justiça, favorecimento pessoal, peculato e acesso ilegítimo.

O acórdão, a que o Expresso teve acesso, revela que o funcionário judicial dos tribunais de Guimarães e Fafe acedeu por 385 vezes, e de forma ilegal, a dez inquéritos relacionados com investigações ao Benfica em segredo de justiça entre julho de 2017 e janeiro deste ano. “Os acessos, por vezes, eram efetuados diariamente e até várias vezes ao dia”, pode ler-se no documento.