Chama-se Alfa Semedo mas debaixo do capô parece ter um coração de Ferrari encarnado

Alfa Semedo faz lembrar Alfa Romeo. Mas dentro do Benfica, no campo das analogias futebolísticas, é o Ferrari quem mais ordena.

O médio formado no clube da Luz, reforço no mercado de transferências deste verão, pode até ter um nome que faz lembrar um carro modesto, de classe média se quisermos ser picuinhas, mas nem por isso tem deixado de dar nas vistas ou de mostrar um rendimento acima da média.

Os adeptos encarnados que têm assistido aos jogos da pré-época do clube já repararam nos dotes do jovem guineense de 20 anos: Rui Vitória tem ali um jogador Alfa, alguém com um motor Ferrari dentro do peito.

E a direção do clube também já abriu os olhos: a continuar assim, a evoluir, o jovem pode vir a tornar-se mais um daqueles negócios mirabolantes que o clube tem feito nos últimos anos, negócios que tem permitido dar largueza às finanças da Luz.

No jogo com o Borussia Dortmund, Alfa Semedo jogou 30 minutos na segunda parte, coisa pouca na teoria, mas coisa que na prática fez a diferença: mostrou que faz uma boa parelha com Pizzi, marcou. Foi graças a ele que o clube foi a penáltis - e, por fim, ganhou.

“Fizemos um bom jogo, diante de uma equipa muito difícil. Conseguimos jogar bem, impor o nosso jogo e ganhar nos penáltis. É bom vencer para ganhar confiança. Agora há que continuar a trabalhar. Jogamos aquilo que o mister pediu. Foi mais um jogo para mostrar que estamos no caminho certo, a fazer aquilo que pretendemos”, disse o jovem médio, à “SportTV”, no final do encontro.

Semedo, que na época passada representou o Moreirense, chegou ao Benfica a pedido de Rui Vitória; no entender do treinador, o jovem poderá alternar com Fejsa a liderança do meio campo na próxima época, consoante a equipa entre em jogo com um 4x3x3 mais atacante, ou um 4x4x2 mais defensivo.

O jovem chegou a Portugal em 2014, vindo dos guineenses do Fidjus di Bideras, e esteve duas épocas na formação do Benfica, antes de ser emprestado ao Vilafranquense. Já na época passada, 2017/18, assinou pelo Moreirense, equipa em que fez 34 jogos e marcou três golos.