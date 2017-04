Bem-vindo ao Inferno do Norte: o que torna o Paris-Roubaix tão especial?

Em 1985, o holandês Theo de Rooij era um dos favoritos à vitória no Paris-Roubaix, mas uma queda acabou por apartá-lo da discussão final. É daquelas coisas que acontecem, principalmente no Paris-Roubaix. Mas também é no Paris-Roubaix que as derrotas doem mais. Todo coberto de lama e ainda a quente - nas emoções, porque frio não faltou -, De Rooij foi apanhado por uma equipa de reportagem do canal norte-americano CBS. E, entre a raiva e o desalento, explodiu.

“É uma porcaria esta corrida! Trabalhas que nem um animal, não tens tempo para urinar, fazes pelos calções abaixo. Estás a correr no meio da lama, está tudo escorregadio… é um monte de m**da!”, desabafou o holandês.

Mas quando lhe perguntaram se estaria ali no próximo ano, a resposta foi pronta:

“Claro, é a corrida mais bonita do mundo!”

Há muitas histórias que explicam em poucas linhas a magia do Paris-Roubaix. Esta é uma delas. No fundo, qual é a explicação lógica para cento e tal rapazes vestidos de licra atirarem-se para o meio do pó (ou da lama, dependendo das condições), numa corrida desenfreada de bicicleta por um empedrado sujo, irregular e escorregadio, que meteria medo até a quem fosse de carro?

Fácil: aqueles rapazes tentam vencer a rainha das Clássicas, o Inferno do Norte, um dos Monumentos do ciclismo. Como disse um dia o irlandês Sean Kelly, que venceu a corrida em 1984 e 1986, o Paris-Roubaix é “uma prova horrível de correr, mas a mais bonita de todas de se ganhar”. Quanto maior o desafio, maior a recompensa.

O que tem então o Paris-Roubaix, que este domingo tem a sua 115.ª edição, de especial? Essencialmente o traçado: são mais de 250 quilómetros, com início em Compiègne, 80 quilómetros a norte de Paris, e chegada ao centenário Velódromo de Roubaix, nos arredores de Lille. Pelo meio, o asfalto convive com um total de 55 quilómetros de empedrado (o pavé, como lhe chamam os franceses), espalhados por 29 sectores onde normalmente se decide a corrida.

Por isso, e faça chuva ou faça sol, não há edição do Paris-Roubaix que não termine com um número absurdo de desistências, quer seja por quedas, furos, problemas mecânicos ou simplesmente porque muitos não conseguem aguentar a dureza que é correr sob paralelipipedos. Paralelipipedos esses que são tratados como verdadeiros príncipes, ou não fossem eles os grandes protagonistas da prova: todos os anos a associação Les Amis de Paris-Roubaix gasta entre 10 a 15 mil euros a restaurar e a reconstruir os percursos de pavé.

Bryn Lennon/Getty

Sérgio Paulinho foi vice-campeão olímpico de estrada em Atenas 2004 e fez o Paris-Roubaix no ano seguinte, o primeiro em que competiu no pelotão internacional - aguentou 100 quilómetros.

“Nunca tinha feito uma corrida assim”, conta à Tribuna Expresso o ciclista de 37 anos, que esta época voltou a Portugal, correndo agora na Efapel: “Na altura fiz apenas três ou quatro tramos de pavé e quando baixei da bicicleta parecia que tinha feito 200 quilómetros! O paralelo é muito duro, acabamos muito desgastados”. E por isso é que após o Paris-Roubaix, os ciclistas têm de “descansar uma semana ou mais, quase sem treinar, para o corpo recuperar”.

O paralelo é mesmo “a maior dificuldade” do Paris-Roubaix, diz Paulinho: “Há alguns tramos que se fazem mais ou menos bem, mas outros são bastante complicados, porque têm buracos. E depois é a loucura da corrida, porque toda a gente quer entrar na frente”.

Estar na frente é importante porque pode evitar uma série de problemas. Ser-se apanhado no meio de uma queda, por exemplo. No ano passado, o português Nelson Oliveira caiu e fraturou a clavícula. Foi um dos 79 desistentes, entre os 198 ciclistas que se apresentaram à partida.

Em 2005, Paulinho apanhou bom tempo, mas na Volta a França de 2014 uma das etapa passou em alguns setores normalmente usados no Paris-Roubaix e o ciclista soube o que era verdadeiramente o Inferno do Norte. Estava de chuva e isso muda tudo.

“É completamente diferente. Um ciclista até pode ter feito o Paris-Roubaix durante muitos anos sempre com tempo bom - se apanhar chuva é como se o estivesse a fazer pela primeira vez. A maneira de encarar o paralelo não pode ser igual, não se pode andar como se fosse em seco, se não é um caos”, explica Paulinho, que até nem passou mal, já que vinha num grupo mais atrasado, mas mesmo assim viu confusão.

Bryn Lennon/Getty

“Nessa altura já vinha no grupeto e passámos devagar. Mas lembro-me de haver quedas, porque os paralelos tinham os relevos das rodas dos carros e, passando no relevo, as rodas das bicicletas podem fugir”, diz, recordando que o “pelotão ia todo ao deus-dará, sem saber o que ia encontrar”.

E o que é que se passa na cabeça de um ciclista quando entra num setor de empedrado? “Quando entramos no tramo o que queremos é que passados 100 metros aquilo termine! O nosso desejo é que acabe o mais rápido possível”. Não duvidamos.

Boonen pode despedir-se em beleza

O Velódromo de Roubaix foi inaugurado em junho de 1895. Por trás da construção da pista estiveram dois empresários locais do setor têxtil, Théodore Vienne e Maurice Perez. E foi deles também a ideia de criar uma corrida entre a capital francesa e a localidade que beija a fronteira com a Bélgica.

Um ano depois da inauguração do velódromo, dá-se a primeira edição da prova, que apenas não se realizou durante as duas Guerras Mundiais. Talvez Vienne e Perez não imaginassem que, 115 anos depois, o vencedor ainda levantasse os braços no seu velódromo.

E há dois que o fizeram por quatro vezes, dois belgas, Roger De Vlaeminck (1972, 1974, 1975 e 1977) e Tom Boonen (2005, 2008, 2009 e 2012). Boonen tem este ano a última oportunidade de ficar isolado na lista dos campeões: aos 36 anos, o ciclista da Quick-Step fará a corrida de despedida precisamente no Paris-Roubaix.

Bryn Lennon/Getty

Isso quer dizer que este ano será também o último banho de Boonen nos balneários do Velódromo de Roubaix, onde tem uma placa comemorativa com o seu nome: há tradições que não se mudam e mesmo com as equipas apetrechadas com autocarros que são verdadeiros hotéis, os ciclistas continuam a preferir tirar o pó e a lama do corpo no decrépito balneário - simplesmente faz parte do circo.

Em 2004, depois de terminar em 9.º, o ciclista belga deixou o seguinte pensamento: “Quando estou nos duches do Velódromo de Roubaix já estou a preparar a prova do ano seguinte”. E o facto é que venceu em 2005.

Boonen é um daqueles ciclistas que não vai ficar na história por ganhar uma das três grandes voltas. O negócio dele é outro. “Para os especialistas de clássicas, como é o Boonen ou antes o Fabian Cancellara, o Paris-Roubaix é a Volta a França. Ganhar em Roubaix significa ter a época quase feita. Porque de todas as corridas de um dia, é a mais importante”, explica-nos Sérgio Paulinho, que gostava de ver o belga despedir-se com o recorde.

Bryn Lennon/Getty

“Acho que vai ser entre o Boonen ou o Peter Sagan [campeão do mundo de estrada]. Eu gosto muito dos dois, mas gostava de ver o Boonen ganhar, porque vai ser a sua última corrida como ciclista profissional e acho que para o ciclismo era uma coisa bela de se ver”, diz o ciclista português.

Seria uma bela despedida na mais bela (e dura, e suja, e louca) corrida do Mundo. Perguntem a Theo de Rooij. Ou a Jacques Goddet, editor do “L’Equipe” e depois diretor do Tour, que um dia apelidou o Paris-Roubaix de “a última grande loucura do ciclismo”.