Kittel bisa e está a duas etapas de igualar Erik Zabel

Marcel Kittel perdeu-se em lágrimas no domingo, mas não deitou tudo cá para fora. Prova disso foram os últimos 250 metros do alemão, na etapa desta quinta-feira, que o conduziram à segunda conquista do Tour 2017, a 11ª da carreira.

O sprinter igualou Greipel neste ranking e já só tem na frente o histórico Erik Zabel e o super Cavendish. O primeiro tem 13 etapas no Tour. O segundo tem... 30.

E Kittel ganhou mas a vitória nem parecia que ia para ele. À chegada a Troyes, feito o trabalho de equipa, os candidatos à vitória final foram lançados à sua sorte. Greipel (Lotto-Soudal), Démare (FDJ), Kristoff (Katusha), Bouhanni (Cofidis) estavam todos lá na reta final.

Na aproximação da meta, Greipel estave muito perto, mas Arnaud Démare, vencedor da etapa quatro, veio lançado pela direita (passou pelo buraco da agulha e fez pensar em Cavendish e na sua dolorosa queda) e parecia destinado a vencer in-extremis o alemão. Mas foi Kittel, com uma recuperação notável, quem cruou a linha de chegada em primeiro.

Démare foi segundo e manteve a camisola verde. Greipel fechou o pódio da etapa.

Nas diversas classificações, tudo como dantes. Com o pelotão a chegar compacto, a geral não sofreu alterações.

Froome vai voltar a sair de amarelo esta sexta-feira, para a sétima étapa, com a mesma distância que tinha hoje à saída de Vesoul para todo o top ten.

Nas restantes classificações, também se mantêm os mesmos líderes: Aru na montanha, Simon Yates na juventude e Démare na dos pontos.

A etapa de amanhã volta a ser perfeita para uma chegada ao sprint. Kittel será o homem a abater.