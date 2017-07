O ciclismo como um jogo de palavras: hat trick Kittel

Marcel Kittel (Quick Step-Floors) conquistou hoje o 'tri' na 104.ª Volta a França, ao vencer a sétima etapa, e igualou o recorde de maior número de vitórias de um ciclista alemão na prova.

Kittel, que já tinha triunfado na segunda e sexta etapas, bateu o norueguês Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), no final dos 213,5 quilómetros entre Troyes e Nuits-Saint-Georges, com o vencedor a ser decidido pelo 'photo finish'.

No dia em que o corredor da Quick Step-Floors igualou o recorde absoluto de Erik Zabel (12), o australiano Michael Matthews (Sunweb) foi terceiro e o camisola amarela Chris Froome (Sky) chegou integrado no pelotão, com as mesmas 05:03.18 horas de Kittel.