Tour: São muitos contra um e no final ganha este alemão

Marcel Kittel (Quick Step-Floors) tornou-se hoje no ciclista alemão mais vitorioso na história da Volta a França, ao conquistar, na décima etapa, a sua quarta vitória na 104.ª edição e a 13.ª na prova francesa.

Com o triunfo na décima etapa, diante do compatriota John Degenkolb (Trek-Segafredo) e o holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), Kittel ultrapassou definitivamente Erik Zabel, com quem estava empatado em número de vitórias. O alemão conseguiu a sua 13.ª vitória no Tour e igualou o registo de 2013 e 2014, anos em que também venceu por quatro vezes.

O britânico Chris Froome, que cumpriu os 178 quilómetros entre Périgueux e Bergerac nas mesmas 04:01.00 horas do vencedor, manteve a diferença para os perseguidores na geral, tendo o segundo classificado, o italiano Fabio Aru (Astana), a 18 segundos, e o terceiro, o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a 51.