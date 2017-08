Se mora ou trabalha em Lisboa e Vila Franca e anda de carro, este artigo é para si

O trânsito vai estar condicionado em várias artérias de Lisboa e de Vila Franca de Xira, entre esta quinta-feira e sábado, devido à 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, anunciaram a PSP e a Câmara Municipal lisboeta.

De acordo com a Polícia, esta quinta-feira vão estar encerrados ao trânsito o arruamento em frente ao Centro Cultural de Belém, o arruamento paralelo à Avenida da Índia, o arruamento do Largo da Praça do Império e o espaço junto ao Planetário.

No arruamento paralelo à Avenida da Índia já decorre, até às 18h, a cerimónia de apresentação das equipas.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) realça que o trânsito vai estar condicionado na via destinada aos autocarros turísticos na Praça do Império, em Belém, pelo que estes autocarros deverão parquear no Parque dos Pinheiros, ao lado do Museu da Marinha.

Na sexta-feira, entre as 7h e as 21h30, verificar-se-á a interrupção total da circulação na Avenida da Índia, entre o viaduto de Pedrouços, a Avenida da Torre de Belém e o viaduto metálico de Alcântara, embora ambos os viadutos continuem a abertos ao trânsito, diz a PSP. A circulação mantém-se possível também na Avenida Brasília, acrescenta a CML.

Devido ao prólogo da Volta, com uma extensão de 5,4 quilómetros, será encerrada à circulação a Praça do Império entre as 13h e as 18h30, no troço que passa em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. A exceção é a circulação dos elétricos, que se mantém com desvio no Largo dos Jerónimos, na Rua D. Lourenço de Almeida e na Rua Bartolomeu Dias.

A partir das 10h de sábado, devido ao Passeio da Volta, estão previstos constrangimentos de tráfego em Lisboa, à passagem dos participantes, no Rossio dos Olivais, Alameda dos Oceanos (junto ao pavilhão de Portugal), Rotunda dos Vice-Reis, Rotunda das Oliveiras, Avenida da Peregrinação e Avenida de Moscavide, revela a CML.

A PSP acrescenta que o Passeio da Volta irá atravessar a Estrada Nacional 10 (EN 10) em toda a sua extensão, no sentido Lisboa – Vila Franca de Xira, finalizando no Parque Urbano do Cevadeiro.

Entre as 10h e as 13h estão previstos vários constrangimentos e desvios de trânsito, incluindo o corte total de trânsito na EN 10, em ambos os sentidos, a partir do Parque Urbano do Cevadeiro, até ao limite da área de jurisdição da Divisão Policial de Vila Franca de Xira.

A 1.ª etapa da 79.ª Volta a Portugal tem o seu início no sábado, em Vila Franca de Xira, às 12h30, junto ao Parque Urbano do Cevadeiro, terminando em Setúbal.

O pelotão irá atravessar várias artérias de Vila Franca, nomeadamente a EN 10, Largo 5 de Outubro, Rua 1.º de Dezembro, Rua Serpa Pinto, Rua do Curado, Rua Joaquim Monteiro, Rua do Telhal e Avenida Barrancos de Cegos, seguindo em direção a Castanheira do Ribatejo.

A PSP destaca que ao longo dos trajetos haverá polícias a proceder aos cortes e desvios do trânsito com o intuito de manter a fluidez rodoviária, informando dos itinerários alternativos.

A 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai ser disputada até dia 15.