Caldeira vence à milésima, Alarcon mantém a amarela e Edgar Pinto volta a cair numa etapa muito confusa no final

O sprinter de serviço da W52-FC Porto, Samuel Caldeira, foi o grande vencedor da segunda etapa da 79ª Volta a Portugal, que este domingo ligou Reguengos de Monsaraz a Castelo Branco.

Foi a primeira vitória do português na prova, motivo que levou o corredor às lágrimas já depois de ultrapassada a meta. Mas foi preciso o photo finish para validar a vitória de Caldeira sobre Antonio Parrinello (GM Europa) por uns escassos 10 milésimos de segundo.

O final da etapa ficou marcado por uma enorme confusão nos três quilómetros finais. Depois de apanhado o último resistente de uma fuga que durou desde os primeiros quilómetros, o pelotão lançou-se para uma previsível chegada ao sprint.

O problema foram as quedas. A primeira a envolver o vencedor do ano passado, Rui Vinhas da W52-FC Porto, o seu colega de equipa Ricardo Mestre e também João Benta da RP-Boavista.

Mas a mais grave aconteceu depois, com Edgar Pinto (LA-Metalusa), com um passado marcado por várias quedas e fraturas, a não fugir a novo azar. Também alguns corredores da Efapel foram envolvidos, como Henrique Casimiro e Rafael Silva.

As quedas provocaram cortes no pelotão que chegou com pouco mais de uma dezena de elementos à meta. Entre eles, o camisola amarela Raul Alarcon que foi até quem lançou o sprint de Caldeira.

Mantém-se, assim, o espanhol de amarelo. Resta saber como fica afetada a classificação geral.

À hora de fecho deste artigo, as contas estavam ainda a ser feitas pelo colégio de comissários da prova. O facto das quedas mencionadas terem ocorrido dentro dos últimos três quilómetros, tendo afetado alguns dos candidatos à geral, pode levar a que se decida manter a classificação da amarela tal qual estava à saída de Reguengos de Monsaraz.

Certo é para já que Alarcon volta a sair amanhã de amarelo e que mantém a camisola dos pontos, a qual será de novo transportada por Samuel Caldeira, segundo na classificação.

Oscar Rodriguez (Euskadi) mantém a camisola da juventude, ao passo que Roy Goldstein, que andou quase toda a etapa em fuga, assume a camisola azul, da montanha, por troca com César Fonte (LA Metalusa).

A etapa deste domingo, a mais longa do calendário da 79ª Volta a Portugal, ficou marcada pelas temperaturas muito altas - a superar os 40 graus na fase final. Uma fuga de 10 ciclistas, aos 9 quilómetros, durou até à entrada de Castelo Branco, onde o último resistente, Travis Samuel, foi apanhado.

A fuga chegou a ter mais de 5 minutos de vantagem para o pelotão, tendo João Matias (LA Metalusa) como virtual camisola amarela durante boa parte da etapa. A equipa do camisola amarela, a W52-FC Porto, foi quem mais teve de lutar pela anulação da fuga, mas foi a Armée de Terre, no último quarto da etapa, a dar o impulso que faltava para alcançar os fugitivos.

Para esta segunda-feira, a caravana da Volta segue para o Norte do país. A terceira etapa vai ligar Figueira de Castelo Rodrigo a Bragança, num percurso sinuoso de 162,7 quilómetros, e mais difícil face ao das duas primeiras etapas.

A maior dificuldade do dia surgirá aos 80 quilómetros de prova, com a escalada à Serra de Bornes, uma contagem de segunda categoria, isto já depois de duas contagens de terceira categoria aos 29 quilómetros em Vila Nova de Foz Côa e aos 46 em Torre de Moncorvo.